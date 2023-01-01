روبية إندونيسية إلى دولار بهامي

تحويل IDR إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٦٥٫٠٤ bsd

1.00000 IDR = 0.00007 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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IDR إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار البهامي
1 IDR0.00007 BSD
5 IDR0.00033 BSD
10 IDR0.00065 BSD
20 IDR0.00130 BSD
50 IDR0.00325 BSD
100 IDR0.00650 BSD
250 IDR0.01626 BSD
500 IDR0.03252 BSD
1000 IDR0.06504 BSD
2000 IDR0.13008 BSD
5000 IDR0.32520 BSD
10000 IDR0.65041 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / الروبية الإندونيسية
1 BSD15375.00000 IDR
5 BSD76875.00000 IDR
10 BSD153750.00000 IDR
20 BSD307500.00000 IDR
50 BSD768750.00000 IDR
100 BSD1537500.00000 IDR
250 BSD3843750.00000 IDR
500 BSD7687500.00000 IDR
1000 BSD15375000.00000 IDR
2000 BSD30750000.00000 IDR
5000 BSD76875000.00000 IDR
10000 BSD153750000.00000 IDR