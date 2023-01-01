1 دولار بهامي إلى روبية إندونيسية

تحويل BSD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1 bsd
15248 idr

1.00000 BSD = 15248.00000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:5 UTC
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BSD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078689.2791.465281.66850.954218.4011
1GBP1.168511.26035104.3231.712191.949651.1149821.5018
1USD0.92720.79343182.7731.35851.546910.884717.0602
1INR0.01120080.009585620.012081210.01641240.01868860.01068830.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / الروبية الإندونيسية
1 BSD15248.00000 IDR
5 BSD76240.00000 IDR
10 BSD152480.00000 IDR
20 BSD304960.00000 IDR
50 BSD762400.00000 IDR
100 BSD1524800.00000 IDR
250 BSD3812000.00000 IDR
500 BSD7624000.00000 IDR
1000 BSD15248000.00000 IDR
2000 BSD30496000.00000 IDR
5000 BSD76240000.00000 IDR
10000 BSD152480000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار البهامي
1 IDR0.00007 BSD
5 IDR0.00033 BSD
10 IDR0.00066 BSD
20 IDR0.00131 BSD
50 IDR0.00328 BSD
100 IDR0.00656 BSD
250 IDR0.01640 BSD
500 IDR0.03279 BSD
1000 IDR0.06558 BSD
2000 IDR0.13116 BSD
5000 IDR0.32791 BSD
10000 IDR0.65582 BSD