دولار بهامي إلى دولار سنغافوري

تحويل BSD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bsd
١٬٣٦٧٫٧٥ sgd

1.00000 BSD = 1.36775 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:37 UTC
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BSD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0646588.51981.43681.660920.9576518.217
1GBP1.1574711.23225102.4551.662981.922391.1084621.0848
1USD0.939250.811524183.14451.349551.560060.8995517.1108
1INR0.01129690.00976040.012027310.01623140.01876330.01081910.205796

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار البهامي / دولار سنغافورة
1 BSD1.36775 SGD
5 BSD6.83875 SGD
10 BSD13.67750 SGD
20 BSD27.35500 SGD
50 BSD68.38750 SGD
100 BSD136.77500 SGD
250 BSD341.93750 SGD
500 BSD683.87500 SGD
1000 BSD1367.75000 SGD
2000 BSD2735.50000 SGD
5000 BSD6838.75000 SGD
10000 BSD13677.50000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار البهامي
1 SGD0.73113 BSD
5 SGD3.65564 BSD
10 SGD7.31128 BSD
20 SGD14.62256 BSD
50 SGD36.55640 BSD
100 SGD73.11280 BSD
250 SGD182.78200 BSD
500 SGD365.56400 BSD
1000 SGD731.12800 BSD
2000 SGD1462.25600 BSD
5000 SGD3655.64000 BSD
10000 SGD7311.28000 BSD