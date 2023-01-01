5 دولار بهامي إلى دولار سنغافوري

تحويل BSD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥ bsd
٦٫٧٧ sgd

1.00000 BSD = 1.35375 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:50 UTC
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BSD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.0783589.23221.464991.668110.954318.4092
1GBP1.1689111.2605104.3051.712451.949881.1154921.5188
1USD0.927350.793336182.74881.358551.546910.8849517.0716
1INR0.01120670.009587280.012084810.01641780.0186940.01069440.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار البهامي / دولار سنغافورة
1 BSD1.35375 SGD
5 BSD6.76875 SGD
10 BSD13.53750 SGD
20 BSD27.07500 SGD
50 BSD67.68750 SGD
100 BSD135.37500 SGD
250 BSD338.43750 SGD
500 BSD676.87500 SGD
1000 BSD1353.75000 SGD
2000 BSD2707.50000 SGD
5000 BSD6768.75000 SGD
10000 BSD13537.50000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار البهامي
1 SGD0.73869 BSD
5 SGD3.69345 BSD
10 SGD7.38689 BSD
20 SGD14.77378 BSD
50 SGD36.93445 BSD
100 SGD73.86890 BSD
250 SGD184.67225 BSD
500 SGD369.34450 BSD
1000 SGD738.68900 BSD
2000 SGD1477.37800 BSD
5000 SGD3693.44500 BSD
10000 SGD7386.89000 BSD