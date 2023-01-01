1 دولار بهامي إلى دولار سنغافوري

تحويل BSD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 bsd
1.35 sgd

1.00000 BSD = 1.35370 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:48 UTC
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BSD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078289.22751.464791.668010.954218.4067
1GBP1.1689111.26035104.3021.712251.94981.1153721.5163
1USD0.927450.79343182.7561.358551.547030.88517.0717
1INR0.01120730.009587590.012083710.01641630.01869390.01069410.20629

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار البهامي / دولار سنغافورة
1 BSD1.35370 SGD
5 BSD6.76850 SGD
10 BSD13.53700 SGD
20 BSD27.07400 SGD
50 BSD67.68500 SGD
100 BSD135.37000 SGD
250 BSD338.42500 SGD
500 BSD676.85000 SGD
1000 BSD1353.70000 SGD
2000 BSD2707.40000 SGD
5000 BSD6768.50000 SGD
10000 BSD13537.00000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار البهامي
1 SGD0.73872 BSD
5 SGD3.69358 BSD
10 SGD7.38716 BSD
20 SGD14.77432 BSD
50 SGD36.93580 BSD
100 SGD73.87160 BSD
250 SGD184.67900 BSD
500 SGD369.35800 BSD
1000 SGD738.71600 BSD
2000 SGD1477.43200 BSD
5000 SGD3693.58000 BSD
10000 SGD7387.16000 BSD