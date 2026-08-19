50 شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بهامي

حوّل ILS إلى BSD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₪1 ILS = 0.3358 BSD
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ILS إلى BSD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ILS إلى BSD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ILS إلى BSD اليوم

ILSBSD
1 ILS0.34 BSD
5 ILS1.68 BSD
10 ILS3.36 BSD
20 ILS6.72 BSD
50 ILS16.79 BSD
100 ILS33.58 BSD
250 ILS83.96 BSD
500 ILS167.92 BSD
1000 ILS335.85 BSD
2000 ILS671.69 BSD
5000 ILS1,679.24 BSD
10000 ILS3,358.47 BSD
BSDILS
1 BSD2.98 ILS
5 BSD14.89 ILS
10 BSD29.78 ILS
20 BSD59.55 ILS
50 BSD148.88 ILS
100 BSD297.76 ILS
250 BSD744.39 ILS
500 BSD1,488.77 ILS
1000 BSD2,977.55 ILS
2000 BSD5,955.10 ILS
5000 BSD14,887.75 ILS
10000 BSD29,775.50 ILS

الأسئلة الشائعة

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