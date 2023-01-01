1 بيزو تشيلي إلى دولار بهامي

تحويل CLP إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠٠ bsd

1.00000 CLP = 0.00118 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:22 UTC
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CLP إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080489.34781.468431.67180.9553518.4878
1GBP1.1694511.2635104.491.717291.955131.1172421.621
1USD0.92560.791452182.69881.359151.547390.884317.112
1INR0.01119220.00957030.012092110.01643490.01871110.0106930.20692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار البهامي
1 CLP0.00118 BSD
5 CLP0.00588 BSD
10 CLP0.01175 BSD
20 CLP0.02350 BSD
50 CLP0.05875 BSD
100 CLP0.11751 BSD
250 CLP0.29377 BSD
500 CLP0.58754 BSD
1000 CLP1.17509 BSD
2000 CLP2.35018 BSD
5000 CLP5.87545 BSD
10000 CLP11.75090 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Chilean Peso
1 BSD851.00000 CLP
5 BSD4255.00000 CLP
10 BSD8510.00000 CLP
20 BSD17020.00000 CLP
50 BSD42550.00000 CLP
100 BSD85100.00000 CLP
250 BSD212750.00000 CLP
500 BSD425500.00000 CLP
1000 BSD851000.00000 CLP
2000 BSD1702000.00000 CLP
5000 BSD4255000.00000 CLP
10000 BSD8510000.00000 CLP