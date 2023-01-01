نيراس نيجيري إلى ين ياباني

تحويل NGN إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٩٢ jpy

1.00000 NGN = 0.19210 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 23:42 UTC
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NGN إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.61341.43671.662380.964718.3599
1GBP1.1531411.2292102.181.656651.916881.1124321.1708
1USD0.93810.813537183.1271.347751.559450.90517.2232
1INR0.0112850.009786680.012029810.01621310.01875990.0108870.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ين ياباني
1 NGN0.19210 JPY
5 NGN0.96052 JPY
10 NGN1.92104 JPY
20 NGN3.84208 JPY
50 NGN9.60520 JPY
100 NGN19.21040 JPY
250 NGN48.02600 JPY
500 NGN96.05200 JPY
1000 NGN192.10400 JPY
2000 NGN384.20800 JPY
5000 NGN960.52000 JPY
10000 NGN1921.04000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / النيرة النيجيرية
100 JPY520.55100 NGN
1000 JPY5205.51000 NGN
1500 JPY7808.26500 NGN
2000 JPY10411.02000 NGN
3000 JPY15616.53000 NGN
5000 JPY26027.55000 NGN
5400 JPY28109.75400 NGN
10000 JPY52055.10000 NGN
15000 JPY78082.65000 NGN
20000 JPY104110.20000 NGN
25000 JPY130137.75000 NGN
30000 JPY156165.30000 NGN