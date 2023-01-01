50 بوليفيانو بوليفي إلى دولار أسترالي

تحويل BOB إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

50 bob
11.19 aud

1.00000 BOB = 0.22388 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:59 UTC
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BOB إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077389.08971.464911.670230.954118.403
1GBP1.168511.25885104.1031.711781.951711.1148621.5043
1USD0.928250.794376182.69721.35981.550390.8856517.0825
1INR0.01122460.009605840.012092310.01644310.01874780.01070960.206567

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار أسترالي
1 BOB0.22388 AUD
5 BOB1.11942 AUD
10 BOB2.23883 AUD
20 BOB4.47766 AUD
50 BOB11.19415 AUD
100 BOB22.38830 AUD
250 BOB55.97075 AUD
500 BOB111.94150 AUD
1000 BOB223.88300 AUD
2000 BOB447.76600 AUD
5000 BOB1119.41500 AUD
10000 BOB2238.83000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Bolivian Boliviano
1 AUD4.46663 BOB
5 AUD22.33315 BOB
10 AUD44.66630 BOB
20 AUD89.33260 BOB
50 AUD223.33150 BOB
100 AUD446.66300 BOB
250 AUD1116.65750 BOB
500 AUD2233.31500 BOB
1000 AUD4466.63000 BOB
2000 AUD8933.26000 BOB
5000 AUD22333.15000 BOB
10000 AUD44666.30000 BOB