1 بوليفيانو بوليفي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BOB إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١ bob
٠٫٥٥ ils

1.00000 BOB = 0.54887 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:17 UTC
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BOB إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077289.08141.464781.670340.954118.3948
1GBP1.1685711.2588104.0991.711721.951931.1149321.4959
1USD0.928350.794407182.69721.35981.550630.885717.0765
1INR0.01122570.009606220.012092310.01644310.01875070.01071020.206494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Israeli New Sheqel
1 BOB0.54887 ILS
5 BOB2.74437 ILS
10 BOB5.48874 ILS
20 BOB10.97748 ILS
50 BOB27.44370 ILS
100 BOB54.88740 ILS
250 BOB137.21850 ILS
500 BOB274.43700 ILS
1000 BOB548.87400 ILS
2000 BOB1097.74800 ILS
5000 BOB2744.37000 ILS
10000 BOB5488.74000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bolivian Boliviano
1 ILS1.82191 BOB
5 ILS9.10955 BOB
10 ILS18.21910 BOB
20 ILS36.43820 BOB
50 ILS91.09550 BOB
100 ILS182.19100 BOB
250 ILS455.47750 BOB
500 ILS910.95500 BOB
1000 ILS1821.91000 BOB
2000 ILS3643.82000 BOB
5000 ILS9109.55000 BOB
10000 ILS18219.10000 BOB