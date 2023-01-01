10 بوليفيانو بوليفي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BOB إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bob
٣٢٫٣١ czk

1.00000 BOB = 3.23144 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:20 UTC
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BOB إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.0774589.10211.464951.669950.9541518.3957
1GBP1.1684311.25895104.1121.711731.951261.1148621.4946
1USD0.928150.794313182.69721.359651.549910.885617.0734
1INR0.01122310.009605070.012092310.01644130.0187420.01070890.206457

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BOB3.23144 CZK
5 BOB16.15720 CZK
10 BOB32.31440 CZK
20 BOB64.62880 CZK
50 BOB161.57200 CZK
100 BOB323.14400 CZK
250 BOB807.86000 CZK
500 BOB1615.72000 CZK
1000 BOB3231.44000 CZK
2000 BOB6462.88000 CZK
5000 BOB16157.20000 CZK
10000 BOB32314.40000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Bolivian Boliviano
1 CZK0.30946 BOB
5 CZK1.54730 BOB
10 CZK3.09460 BOB
20 CZK6.18920 BOB
50 CZK15.47300 BOB
100 CZK30.94600 BOB
250 CZK77.36500 BOB
500 CZK154.73000 BOB
1000 CZK309.46000 BOB
2000 CZK618.92000 BOB
5000 CZK1547.30000 BOB
10000 CZK3094.60000 BOB