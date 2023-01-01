وون كوري جنوبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل KRW إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
17.11 czk

1.00000 KRW = 0.01711 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:46 UTC
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KRW إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066788.67961.436361.658560.9635518.3011
1GBP1.153611.2305102.2971.656931.913241.1115521.1113
1USD0.937450.812678183.13451.346551.554850.903317.1567
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619720.01870280.01086550.206373

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KRW0.01711 CZK
5 KRW0.08553 CZK
10 KRW0.17107 CZK
20 KRW0.34214 CZK
50 KRW0.85535 CZK
100 KRW1.71069 CZK
250 KRW4.27672 CZK
500 KRW8.55345 CZK
1000 KRW17.10690 CZK
2000 KRW34.21380 CZK
5000 KRW85.53450 CZK
10000 KRW171.06900 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / وون كوريا الجنوبية
1 CZK58.45590 KRW
5 CZK292.27950 KRW
10 CZK584.55900 KRW
20 CZK1169.11800 KRW
50 CZK2922.79500 KRW
100 CZK5845.59000 KRW
250 CZK14613.97500 KRW
500 CZK29227.95000 KRW
1000 CZK58455.90000 KRW
2000 CZK116911.80000 KRW
5000 CZK292279.50000 KRW
10000 CZK584559.00000 KRW