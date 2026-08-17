الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار سورينامي

حوّل CZK إلى SRD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 1.806 SRD
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى SRD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى SRD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى SRD اليوم

CZKSRD
1 CZK1.81 SRD
5 CZK9.03 SRD
10 CZK18.06 SRD
20 CZK36.12 SRD
50 CZK90.31 SRD
100 CZK180.62 SRD
250 CZK451.56 SRD
500 CZK903.12 SRD
1000 CZK1,806.24 SRD
2000 CZK3,612.48 SRD
5000 CZK9,031.20 SRD
10000 CZK18,062.40 SRD
SRDCZK
1 SRD0.55 CZK
5 SRD2.77 CZK
10 SRD5.54 CZK
20 SRD11.07 CZK
50 SRD27.68 CZK
100 SRD55.36 CZK
250 SRD138.41 CZK
500 SRD276.82 CZK
1000 SRD553.64 CZK
2000 SRD1,107.27 CZK
5000 SRD2,768.17 CZK
10000 SRD5,536.35 CZK

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