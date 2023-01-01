روبية إندونيسية إلى دولار سورينامي

تحويل IDR إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٬٥١٧٫٠٤ srd

1.00000 IDR = 0.00252 SRD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

IDR إلى SRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 SRD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066188.63091.439021.661630.963518.3145
1GBP1.1522111.2284102.1241.658091.914591.1101521.1027
1USD0.9380.814067183.13561.34981.55860.903917.179
1INR0.01128280.009792040.012028510.01623610.01874770.01087260.206638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار سورينامي
1 IDR0.00252 SRD
5 IDR0.01259 SRD
10 IDR0.02517 SRD
20 IDR0.05034 SRD
50 IDR0.12585 SRD
100 IDR0.25170 SRD
250 IDR0.62926 SRD
500 IDR1.25852 SRD
1000 IDR2.51704 SRD
2000 IDR5.03408 SRD
5000 IDR12.58520 SRD
10000 IDR25.17040 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / الروبية الإندونيسية
1 SRD397.29200 IDR
5 SRD1986.46000 IDR
10 SRD3972.92000 IDR
20 SRD7945.84000 IDR
50 SRD19864.60000 IDR
100 SRD39729.20000 IDR
250 SRD99323.00000 IDR
500 SRD198646.00000 IDR
1000 SRD397292.00000 IDR
2000 SRD794584.00000 IDR
5000 SRD1986460.00000 IDR
10000 SRD3972920.00000 IDR