شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار سورينامي

تحويل ILS إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٠٬٠٥٢٫٦٠ srd

1.00000 ILS = 10.05260 SRD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى SRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 SRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار سورينامي
1 ILS10.05260 SRD
5 ILS50.26300 SRD
10 ILS100.52600 SRD
20 ILS201.05200 SRD
50 ILS502.63000 SRD
100 ILS1005.26000 SRD
250 ILS2513.15000 SRD
500 ILS5026.30000 SRD
1000 ILS10052.60000 SRD
2000 ILS20105.20000 SRD
5000 ILS50263.00000 SRD
10000 ILS100526.00000 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / Israeli New Sheqel
1 SRD0.09948 ILS
5 SRD0.49739 ILS
10 SRD0.99477 ILS
20 SRD1.98954 ILS
50 SRD4.97386 ILS
100 SRD9.94772 ILS
250 SRD24.86930 ILS
500 SRD49.73860 ILS
1000 SRD99.47720 ILS
2000 SRD198.95440 ILS
5000 SRD497.38600 ILS
10000 SRD994.77200 ILS