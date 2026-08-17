يوان صيني إلى دولار سورينامي
حوّل CNY إلى SRD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من CNY إلى SRD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من CNY إلى SRD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من CNY إلى SRD اليوم
|CNY
|SRD
|1 CNY
|5.60 SRD
|5 CNY
|28.01 SRD
|10 CNY
|56.02 SRD
|20 CNY
|112.05 SRD
|50 CNY
|280.12 SRD
|100 CNY
|560.25 SRD
|250 CNY
|1,400.62 SRD
|500 CNY
|2,801.24 SRD
|1000 CNY
|5,602.47 SRD
|2000 CNY
|11,204.94 SRD
|5000 CNY
|28,012.35 SRD
|10000 CNY
|56,024.70 SRD
|SRD
|CNY
|1 SRD
|0.18 CNY
|5 SRD
|0.89 CNY
|10 SRD
|1.78 CNY
|20 SRD
|3.57 CNY
|50 SRD
|8.92 CNY
|100 SRD
|17.85 CNY
|250 SRD
|44.62 CNY
|500 SRD
|89.25 CNY
|1000 SRD
|178.49 CNY
|2000 SRD
|356.99 CNY
|5000 SRD
|892.47 CNY
|10000 SRD
|1,784.93 CNY