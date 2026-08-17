يوان صيني إلى دولار سورينامي

حوّل CNY إلى SRD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
¥1 CNY = 5.602 SRD
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CNY إلى SRD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CNY إلى SRD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CNY إلى SRD اليوم

CNYSRD
1 CNY5.60 SRD
5 CNY28.01 SRD
10 CNY56.02 SRD
20 CNY112.05 SRD
50 CNY280.12 SRD
100 CNY560.25 SRD
250 CNY1,400.62 SRD
500 CNY2,801.24 SRD
1000 CNY5,602.47 SRD
2000 CNY11,204.94 SRD
5000 CNY28,012.35 SRD
10000 CNY56,024.70 SRD
SRDCNY
1 SRD0.18 CNY
5 SRD0.89 CNY
10 SRD1.78 CNY
20 SRD3.57 CNY
50 SRD8.92 CNY
100 SRD17.85 CNY
250 SRD44.62 CNY
500 SRD89.25 CNY
1000 SRD178.49 CNY
2000 SRD356.99 CNY
5000 SRD892.47 CNY
10000 SRD1,784.93 CNY

الأسئلة الشائعة