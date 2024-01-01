Чешские кроны в суринамские доллары

Сконвертируйте CZK в SRD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = $1,485 SRD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к SRD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SRD
1 CZK в SRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,48741,4874
Низкий1,34051,2477
В среднем1,42681,3431
Изменение10.78%18.22%
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Соотношение 1 CZK к SRD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к SRD составил 1,4874, а минимальный — 1,3405. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4268. Изменение курса CZK к SRD в процентном соотношении составило 10.78.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к SRD составил 1,4874, а минимальный — 1,2477. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3431. Изменение курса CZK к SRD в процентном соотношении составило 18.22.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в суринамские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Суринамский доллар
1 CZK1,48506 SRD
5 CZK7,42530 SRD
10 CZK14,85060 SRD
20 CZK29,70120 SRD
50 CZK74,25300 SRD
100 CZK148,50600 SRD
250 CZK371,26500 SRD
500 CZK742,53000 SRD
1000 CZK1 485,06000 SRD
2000 CZK2 970,12000 SRD
5000 CZK7 425,30000 SRD
10000 CZK14 850,60000 SRD
Обменные курсы Суринамский доллар / Чешская крона
1 SRD0,67337 CZK
5 SRD3,36686 CZK
10 SRD6,73373 CZK
20 SRD13,46746 CZK
50 SRD33,66865 CZK
100 SRD67,33730 CZK
250 SRD168,34325 CZK
500 SRD336,68650 CZK
1000 SRD673,37300 CZK
2000 SRD1 346,74600 CZK
5000 SRD3 366,86500 CZK
10000 SRD6 733,73000 CZK