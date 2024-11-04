История обменного курса чешская крона–суринамские доллары

Обменный курс чешские кроны/суринамские доллары сейчас составляет 1,485, отражая изменение в размере -0.335% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.510% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/суринамские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,492, и минимумом, равным 1,453, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.453%.