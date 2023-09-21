الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار تايواني جديد

تحويل CZK إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٤٬٠٢٢٫٦٠ twd

1.00000 CZK = 1.40226 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:11 UTC
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CZK إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.066188.63931.438811.664480.9674518.2389
1GBP1.1540711.2304102.31.660551.9211.116521.0498
1USD0.9380.812744183.14351.34961.561280.9073517.1081
1INR0.01128170.009775190.012027410.01623220.01877810.01091310.205766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار تايواني جديد
1 CZK1.40226 TWD
5 CZK7.01130 TWD
10 CZK14.02260 TWD
20 CZK28.04520 TWD
50 CZK70.11300 TWD
100 CZK140.22600 TWD
250 CZK350.56500 TWD
500 CZK701.13000 TWD
1000 CZK1402.26000 TWD
2000 CZK2804.52000 TWD
5000 CZK7011.30000 TWD
10000 CZK14022.60000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TWD0.71313 CZK
5 TWD3.56567 CZK
10 TWD7.13135 CZK
20 TWD14.26270 CZK
50 TWD35.65675 CZK
100 TWD71.31350 CZK
250 TWD178.28375 CZK
500 TWD356.56750 CZK
1000 TWD713.13500 CZK
2000 TWD1426.27000 CZK
5000 TWD3565.67500 CZK
10000 TWD7131.35000 CZK