روبية إندونيسية إلى دولار تايواني جديد

تحويل IDR إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٬٠٩١٫٣٨ twd

1.00000 IDR = 0.00209 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:50 UTC
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IDR إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0658588.61291.43891.661240.9631518.3144
1GBP1.1522711.2283102.1191.658211.914431.1098121.1058
1USD0.938250.814133183.13821.351.55860.903617.1829
1INR0.0112850.009792530.012028210.0162380.01874710.01086870.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار تايواني جديد
1 IDR0.00209 TWD
5 IDR0.01046 TWD
10 IDR0.02091 TWD
20 IDR0.04183 TWD
50 IDR0.10457 TWD
100 IDR0.20914 TWD
250 IDR0.52285 TWD
500 IDR1.04569 TWD
1000 IDR2.09138 TWD
2000 IDR4.18276 TWD
5000 IDR10.45690 TWD
10000 IDR20.91380 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / الروبية الإندونيسية
1 TWD478.15300 IDR
5 TWD2390.76500 IDR
10 TWD4781.53000 IDR
20 TWD9563.06000 IDR
50 TWD23907.65000 IDR
100 TWD47815.30000 IDR
250 TWD119538.25000 IDR
500 TWD239076.50000 IDR
1000 TWD478153.00000 IDR
2000 TWD956306.00000 IDR
5000 TWD2390765.00000 IDR
10000 TWD4781530.00000 IDR