يوان صيني إلى دولار تايواني جديد

تحويل CNY إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
4398.35 twd

1.00000 CNY = 4.39835 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:9 UTC
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CNY إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.06688.61551.437931.662250.964518.2065
1GBP1.155611.23185102.4021.661641.920861.1145821.0391
1USD0.93810.811787183.1291.34891.559330.9048517.0793
1INR0.01128470.009765390.012029510.01622660.0187580.01088490.205455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار تايواني جديد
1 CNY4.39835 TWD
5 CNY21.99175 TWD
10 CNY43.98350 TWD
20 CNY87.96700 TWD
50 CNY219.91750 TWD
100 CNY439.83500 TWD
250 CNY1099.58750 TWD
500 CNY2199.17500 TWD
1000 CNY4398.35000 TWD
2000 CNY8796.70000 TWD
5000 CNY21991.75000 TWD
10000 CNY43983.50000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Chinese Yuan RMB
1 TWD0.22736 CNY
5 TWD1.13679 CNY
10 TWD2.27358 CNY
20 TWD4.54716 CNY
50 TWD11.36790 CNY
100 TWD22.73580 CNY
250 TWD56.83950 CNY
500 TWD113.67900 CNY
1000 TWD227.35800 CNY
2000 TWD454.71600 CNY
5000 TWD1136.79000 CNY
10000 TWD2273.58000 CNY