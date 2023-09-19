دولار أسترالي إلى دولار تايواني جديد

تحويل AUD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٠٬٦١٦٫٥٠ twd

1.00000 AUD = 20.61650 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
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AUD إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار تايواني جديد
1 AUD20.61650 TWD
5 AUD103.08250 TWD
10 AUD206.16500 TWD
20 AUD412.33000 TWD
50 AUD1030.82500 TWD
100 AUD2061.65000 TWD
250 AUD5154.12500 TWD
500 AUD10308.25000 TWD
1000 AUD20616.50000 TWD
2000 AUD41233.00000 TWD
5000 AUD103082.50000 TWD
10000 AUD206165.00000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار أسترالي
1 TWD0.04850 AUD
5 TWD0.24252 AUD
10 TWD0.48505 AUD
20 TWD0.97009 AUD
50 TWD2.42523 AUD
100 TWD4.85047 AUD
250 TWD12.12617 AUD
500 TWD24.25235 AUD
1000 TWD48.50470 AUD
2000 TWD97.00940 AUD
5000 TWD242.52350 AUD
10000 TWD485.04700 AUD