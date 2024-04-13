Avustralya dolarından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile AUD → TWD çevirin

1.000 aud
20.856,10 twd

1,000 AUD = 20,86 TWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Avustralya dolarından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AUD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AUD → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Avustralya doları için en iyi döviz çiftleri

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AUD → EUR

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AUD → CAD

AUD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Avustralya Doları / Yeni Tayvan Doları
1 AUD20,85610 TWD
5 AUD104,28050 TWD
10 AUD208,56100 TWD
20 AUD417,12200 TWD
50 AUD1.042,80500 TWD
100 AUD2.085,61000 TWD
250 AUD5.214,02500 TWD
500 AUD10.428,05000 TWD
1000 AUD20.856,10000 TWD
2000 AUD41.712,20000 TWD
5000 AUD104.280,50000 TWD
10000 AUD208.561,00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Avustralya Doları
1 TWD0,04795 AUD
5 TWD0,23974 AUD
10 TWD0,47948 AUD
20 TWD0,95895 AUD
50 TWD2,39738 AUD
100 TWD4,79476 AUD
250 TWD11,98690 AUD
500 TWD23,97380 AUD
1000 TWD47,94760 AUD
2000 TWD95,89520 AUD
5000 TWD239,73800 AUD
10000 TWD479,47600 AUD