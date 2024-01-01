Türk lirasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → TWD çevirin

1.000 try
1.020,09 twd

1.00000 TRY = 1.02009 TWD

23:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0775589.44611.450541.650790.94788518.365
1 GBP1.169711.26045104.6281.696751.930981.1087421.4822
1 USD0.9280.793367183.00881.346151.531980.8796517.0433
1 INR0.01117990.009557630.012046910.0162170.01845560.01059710.205319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Yeni Tayvan Doları
1 TRY1.02009 TWD
5 TRY5.10045 TWD
10 TRY10.20090 TWD
20 TRY20.40180 TWD
50 TRY51.00450 TWD
100 TRY102.00900 TWD
250 TRY255.02250 TWD
500 TRY510.04500 TWD
1000 TRY1020.09000 TWD
2000 TRY2040.18000 TWD
5000 TRY5100.45000 TWD
10000 TRY10200.90000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Türk Lirası
1 TWD0.98030 TRY
5 TWD4.90151 TRY
10 TWD9.80303 TRY
20 TWD19.60606 TRY
50 TWD49.01515 TRY
100 TWD98.03030 TRY
250 TWD245.07575 TRY
500 TWD490.15150 TRY
1000 TWD980.30300 TRY
2000 TWD1960.60600 TRY
5000 TWD4901.51500 TRY
10000 TWD9803.03000 TRY