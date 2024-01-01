Çin yuanından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile CNY → TWD çevirin

1.000 cny
4.459,16 twd

1,000 CNY = 4,459 TWD

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Yeni Tayvan Doları
1 CNY4,45916 TWD
5 CNY22,29580 TWD
10 CNY44,59160 TWD
20 CNY89,18320 TWD
50 CNY222,95800 TWD
100 CNY445,91600 TWD
250 CNY1.114,79000 TWD
500 CNY2.229,58000 TWD
1000 CNY4.459,16000 TWD
2000 CNY8.918,32000 TWD
5000 CNY22.295,80000 TWD
10000 CNY44.591,60000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Çin Yuanı RMB
1 TWD0,22426 CNY
5 TWD1,12129 CNY
10 TWD2,24257 CNY
20 TWD4,48514 CNY
50 TWD11,21285 CNY
100 TWD22,42570 CNY
250 TWD56,06425 CNY
500 TWD112,12850 CNY
1000 TWD224,25700 CNY
2000 TWD448,51400 CNY
5000 TWD1.121,28500 CNY
10000 TWD2.242,57000 CNY