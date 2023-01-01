10 Yeni Tayvan dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile TWD → AUD çevirin

10 twd
0,48 aud

1.00000 TWD = 0.04820 AUD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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TWD → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 AUD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Tayvan dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Avustralya Doları
1 TWD0.04820 AUD
5 TWD0.24102 AUD
10 TWD0.48203 AUD
20 TWD0.96407 AUD
50 TWD2.41016 AUD
100 TWD4.82033 AUD
250 TWD12.05082 AUD
500 TWD24.10165 AUD
1000 TWD48.20330 AUD
2000 TWD96.40660 AUD
5000 TWD241.01650 AUD
10000 TWD482.03300 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Yeni Tayvan Doları
1 AUD20.74550 TWD
5 AUD103.72750 TWD
10 AUD207.45500 TWD
20 AUD414.91000 TWD
50 AUD1037.27500 TWD
100 AUD2074.55000 TWD
250 AUD5186.37500 TWD
500 AUD10372.75000 TWD
1000 AUD20745.50000 TWD
2000 AUD41491.00000 TWD
5000 AUD103727.50000 TWD
10000 AUD207455.00000 TWD