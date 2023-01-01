10 bin Yeni Tayvan dolarından Avustralya dolarına
Reel döviz kuru ile TWD → AUD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Avustralya Doları / Yeni Tayvan Doları
|1 AUD
|20.74550 TWD
|5 AUD
|103.72750 TWD
|10 AUD
|207.45500 TWD
|20 AUD
|414.91000 TWD
|50 AUD
|1037.27500 TWD
|100 AUD
|2074.55000 TWD
|250 AUD
|5186.37500 TWD
|500 AUD
|10372.75000 TWD
|1000 AUD
|20745.50000 TWD
|2000 AUD
|41491.00000 TWD
|5000 AUD
|103727.50000 TWD
|10000 AUD
|207455.00000 TWD