50 دولار تايواني جديد إلى دولار أسترالي

تحويل TWD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

50 twd
2.41 aud

1.000 TWD = 0.04820 AUD

Mid-market exchange rate at 18:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٥١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٠٨١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٫٥١٤٠٫٨٧٨١٦٫٨٠٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار أسترالي
1 TWD٠٫٠٤٨٢٠ AUD
5 TWD٠٫٢٤١٠٢ AUD
10 TWD٠٫٤٨٢٠٣ AUD
20 TWD٠٫٩٦٤٠٦ AUD
50 TWD٢٫٤١٠١٦ AUD
100 TWD٤٫٨٢٠٣١ AUD
250 TWD١٢٫٠٥٠٧٨ AUD
500 TWD٢٤٫١٠١٥٥ AUD
1000 TWD٤٨٫٢٠٣١٠ AUD
2000 TWD٩٦٫٤٠٦٢٠ AUD
5000 TWD٢٤١٫٠١٥٥٠ AUD
10000 TWD٤٨٢٫٠٣١٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار تايواني جديد
1 AUD٢٠٫٧٤٥٦٠ TWD
5 AUD١٠٣٫٧٢٨٠٠ TWD
10 AUD٢٠٧٫٤٥٦٠٠ TWD
20 AUD٤١٤٫٩١٢٠٠ TWD
50 AUD١٬٠٣٧٫٢٨٠٠٠ TWD
100 AUD٢٬٠٧٤٫٥٦٠٠٠ TWD
250 AUD٥٬١٨٦٫٤٠٠٠٠ TWD
500 AUD١٠٬٣٧٢٫٨٠٠٠٠ TWD
1000 AUD٢٠٬٧٤٥٫٦٠٠٠٠ TWD
2000 AUD٤١٬٤٩١٫٢٠٠٠٠ TWD
5000 AUD١٠٣٬٧٢٨٫٠٠٠٠٠ TWD
10000 AUD٢٠٧٬٤٥٦٫٠٠٠٠٠ TWD