دولار تايواني جديد إلى جنيه إسترليني

تحويل TWD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
23.62 gbp

NT$1.000 TWD = £0.02362 GBP

Mid-market exchange rate at 02:37
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TWD إلى GBP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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GBP

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.340.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.7880.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94710.334191.2431.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3480.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / جنيه استرليني
1 TWD٠٫٠٢٣٦٢ GBP
5 TWD٠٫١١٨٠٩ GBP
10 TWD٠٫٢٣٦١٨ GBP
20 TWD٠٫٤٧٢٣٧ GBP
50 TWD١٫١٨٠٩٢ GBP
100 TWD٢٫٣٦١٨٣ GBP
250 TWD٥٫٩٠٤٥٧ GBP
500 TWD١١٫٨٠٩١٥ GBP
1000 TWD٢٣٫٦١٨٣٠ GBP
2000 TWD٤٧٫٢٣٦٦٠ GBP
5000 TWD١١٨٫٠٩١٥٠ GBP
10000 TWD٢٣٦٫١٨٣٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار تايواني جديد
1 GBP٤٢٫٣٤٠١٠ TWD
5 GBP٢١١٫٧٠٠٥٠ TWD
10 GBP٤٢٣٫٤٠١٠٠ TWD
20 GBP٨٤٦٫٨٠٢٠٠ TWD
50 GBP٢٬١١٧٫٠٠٥٠٠ TWD
100 GBP٤٬٢٣٤٫٠١٠٠٠ TWD
250 GBP١٠٬٥٨٥٫٠٢٥٠٠ TWD
500 GBP٢١٬١٧٠٫٠٥٠٠٠ TWD
1000 GBP٤٢٬٣٤٠٫١٠٠٠٠ TWD
2000 GBP٨٤٬٦٨٠٫٢٠٠٠٠ TWD
5000 GBP٢١١٬٧٠٠٫٥٠٠٠٠ TWD
10000 GBP٤٢٣٬٤٠١٫٠٠٠٠٠ TWD