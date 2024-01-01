دولار تايواني جديد إلى دولار سنغافوري

تحويل TWD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
40.77 sgd

NT$1.000 TWD = S$0.04077 SGD

Mid-market exchange rate at 02:53
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TWD إلى SGD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

SGD

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.799144.3650.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.986110.8070.687
1 GBP1.3251.72611.7811.94810.333191.2621.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0945.8107.3630.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار سنغافورة
1 TWD٠٫٠٤٠٧٧ SGD
5 TWD٠٫٢٠٣٨٦ SGD
10 TWD٠٫٤٠٧٧١ SGD
20 TWD٠٫٨١٥٤٣ SGD
50 TWD٢٫٠٣٨٥٧ SGD
100 TWD٤٫٠٧٧١٤ SGD
250 TWD١٠٫١٩٢٨٥ SGD
500 TWD٢٠٫٣٨٥٧٠ SGD
1000 TWD٤٠٫٧٧١٤٠ SGD
2000 TWD٨١٫٥٤٢٨٠ SGD
5000 TWD٢٠٣٫٨٥٧٠٠ SGD
10000 TWD٤٠٧٫٧١٤٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار تايواني جديد
1 SGD٢٤٫٥٢٧٠٠ TWD
5 SGD١٢٢٫٦٣٥٠٠ TWD
10 SGD٢٤٥٫٢٧٠٠٠ TWD
20 SGD٤٩٠٫٥٤٠٠٠ TWD
50 SGD١٬٢٢٦٫٣٥٠٠٠ TWD
100 SGD٢٬٤٥٢٫٧٠٠٠٠ TWD
250 SGD٦٬١٣١٫٧٥٠٠٠ TWD
500 SGD١٢٬٢٦٣٫٥٠٠٠٠ TWD
1000 SGD٢٤٬٥٢٧٫٠٠٠٠٠ TWD
2000 SGD٤٩٬٠٥٤٫٠٠٠٠٠ TWD
5000 SGD١٢٢٬٦٣٥٫٠٠٠٠٠ TWD
10000 SGD٢٤٥٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ TWD