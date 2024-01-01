دولار تايواني جديد إلى دولار أسترالي

تحويل TWD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
46.02 aud

NT$1.000 TWD = A$0.04602 AUD

Mid-market exchange rate at 02:30
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TWD إلى AUD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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AUD

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3450.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.7920.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.335191.2641.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0945.801107.3560.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار أسترالي
1 TWD٠٫٠٤٦٠٢ AUD
5 TWD٠٫٢٣٠١٠ AUD
10 TWD٠٫٤٦٠٢١ AUD
20 TWD٠٫٩٢٠٤١ AUD
50 TWD٢٫٣٠١٠٣ AUD
100 TWD٤٫٦٠٢٠٥ AUD
250 TWD١١٫٥٠٥١٣ AUD
500 TWD٢٣٫٠١٠٢٥ AUD
1000 TWD٤٦٫٠٢٠٥٠ AUD
2000 TWD٩٢٫٠٤١٠٠ AUD
5000 TWD٢٣٠٫١٠٢٥٠ AUD
10000 TWD٤٦٠٫٢٠٥٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار تايواني جديد
1 AUD٢١٫٧٢٩٤٠ TWD
5 AUD١٠٨٫٦٤٧٠٠ TWD
10 AUD٢١٧٫٢٩٤٠٠ TWD
20 AUD٤٣٤٫٥٨٨٠٠ TWD
50 AUD١٬٠٨٦٫٤٧٠٠٠ TWD
100 AUD٢٬١٧٢٫٩٤٠٠٠ TWD
250 AUD٥٬٤٣٢٫٣٥٠٠٠ TWD
500 AUD١٠٬٨٦٤٫٧٠٠٠٠ TWD
1000 AUD٢١٬٧٢٩٫٤٠٠٠٠ TWD
2000 AUD٤٣٬٤٥٨٫٨٠٠٠٠ TWD
5000 AUD١٠٨٬٦٤٧٫٠٠٠٠٠ TWD
10000 AUD٢١٧٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ TWD