ألف دولار أسترالي إلى دولار تايواني جديد

تحويل AUD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٠٬٧٣٩٫٨٠ twd

1.00000 AUD = 20.73980 TWD

Mid-market exchange rate at 08:47
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.79551383.37270.926751.62549143.8651.35841.3383
1 GBP1.257051104.8041.164962.04332180.8451.707581.68231
1 INR0.01199430.0095416510.01111560.01949661.725560.01629310.016052
1 EUR1.079050.858489.963311.75398155.2451.465781.44409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار تايواني جديد
1 AUD20.73980 TWD
5 AUD103.69900 TWD
10 AUD207.39800 TWD
20 AUD414.79600 TWD
50 AUD1036.99000 TWD
100 AUD2073.98000 TWD
250 AUD5184.95000 TWD
500 AUD10369.90000 TWD
1000 AUD20739.80000 TWD
2000 AUD41479.60000 TWD
5000 AUD103699.00000 TWD
10000 AUD207398.00000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار أسترالي
1 TWD0.04822 AUD
5 TWD0.24108 AUD
10 TWD0.48217 AUD
20 TWD0.96433 AUD
50 TWD2.41082 AUD
100 TWD4.82165 AUD
250 TWD12.05413 AUD
500 TWD24.10825 AUD
1000 TWD48.21650 AUD
2000 TWD96.43300 AUD
5000 TWD241.08250 AUD
10000 TWD482.16500 AUD