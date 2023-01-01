فورنت مجري إلى دولار تايواني جديد

تحويل HUF إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
884.71 twd

1.00000 HUF = 0.08847 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:35 UTC
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HUF إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.06788.7041.439381.661220.9632518.3125
1GBP1.1519411.22915102.1841.658121.913671.1096121.0954
1USD0.93720.81357183.1341.3491.55690.9026517.1626
1INR0.01127350.009786250.012028810.01622680.01872770.01085780.206445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار تايواني جديد
2000 HUF176.94260 TWD
5000 HUF442.35650 TWD
10000 HUF884.71300 TWD
15000 HUF1327.06950 TWD
20000 HUF1769.42600 TWD
30000 HUF2654.13900 TWD
40000 HUF3538.85200 TWD
50000 HUF4423.56500 TWD
60000 HUF5308.27800 TWD
100000 HUF8847.13000 TWD
150000 HUF13270.69500 TWD
200000 HUF17694.26000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Hungarian Forint
1 TWD11.30310 HUF
5 TWD56.51550 HUF
10 TWD113.03100 HUF
20 TWD226.06200 HUF
50 TWD565.15500 HUF
100 TWD1130.31000 HUF
250 TWD2825.77500 HUF
500 TWD5651.55000 HUF
1000 TWD11303.10000 HUF
2000 TWD22606.20000 HUF
5000 TWD56515.50000 HUF
10000 TWD113031.00000 HUF