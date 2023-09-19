يورو إلى دولار تايواني جديد

تحويل EUR إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٤٬١٣٦٫٢٠ twd

1.00000 EUR = 34.13620 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار تايواني جديد
1 EUR34.13620 TWD
5 EUR170.68100 TWD
10 EUR341.36200 TWD
20 EUR682.72400 TWD
50 EUR1706.81000 TWD
100 EUR3413.62000 TWD
250 EUR8534.05000 TWD
500 EUR17068.10000 TWD
1000 EUR34136.20000 TWD
2000 EUR68272.40000 TWD
5000 EUR170681.00000 TWD
10000 EUR341362.00000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / اليورو
1 TWD0.02929 EUR
5 TWD0.14647 EUR
10 TWD0.29294 EUR
20 TWD0.58589 EUR
50 TWD1.46472 EUR
100 TWD2.92944 EUR
250 TWD7.32360 EUR
500 TWD14.64720 EUR
1000 TWD29.29440 EUR
2000 TWD58.58880 EUR
5000 TWD146.47200 EUR
10000 TWD292.94400 EUR