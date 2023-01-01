ريال برازيلي إلى دولار تايواني جديد

تحويل BRL إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٦٬٥٨٩٫٦٩ twd

1.00000 BRL = 6.58969 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:22 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BRL إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.46221.435521.659360.9575518.2113
1GBP1.1576811.23165102.411.661871.9211.1085321.0828
1USD0.939950.811919183.1491.34931.55970.9000517.1175
1INR0.01130430.009764630.012026610.01622750.01875790.01082450.205865

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار تايواني جديد
1 BRL6.58969 TWD
5 BRL32.94845 TWD
10 BRL65.89690 TWD
20 BRL131.79380 TWD
50 BRL329.48450 TWD
100 BRL658.96900 TWD
250 BRL1647.42250 TWD
500 BRL3294.84500 TWD
1000 BRL6589.69000 TWD
2000 BRL13179.38000 TWD
5000 BRL32948.45000 TWD
10000 BRL65896.90000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / الريال البرازيلي
1 TWD0.15175 BRL
5 TWD0.75876 BRL
10 TWD1.51752 BRL
20 TWD3.03504 BRL
50 TWD7.58760 BRL
100 TWD15.17520 BRL
250 TWD37.93800 BRL
500 TWD75.87600 BRL
1000 TWD151.75200 BRL
2000 TWD303.50400 BRL
5000 TWD758.76000 BRL
10000 TWD1517.52000 BRL