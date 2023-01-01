ألف ريال برازيلي إلى دولار تايواني جديد

تحويل BRL إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
6441.25 twd

1.00000 BRL = 6.44125 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:13 UTC
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BRL إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078589.17361.465471.667440.953818.3974
1GBP1.1683611.26005104.1851.712161.948131.1143821.4943
1USD0.92720.793619182.6831.35881.546070.884417.0583
1INR0.01121410.009598340.012094410.01643380.01869880.01069630.20631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار تايواني جديد
1 BRL6.44125 TWD
5 BRL32.20625 TWD
10 BRL64.41250 TWD
20 BRL128.82500 TWD
50 BRL322.06250 TWD
100 BRL644.12500 TWD
250 BRL1610.31250 TWD
500 BRL3220.62500 TWD
1000 BRL6441.25000 TWD
2000 BRL12882.50000 TWD
5000 BRL32206.25000 TWD
10000 BRL64412.50000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / الريال البرازيلي
1 TWD0.15525 BRL
5 TWD0.77624 BRL
10 TWD1.55249 BRL
20 TWD3.10498 BRL
50 TWD7.76245 BRL
100 TWD15.52490 BRL
250 TWD38.81225 BRL
500 TWD77.62450 BRL
1000 TWD155.24900 BRL
2000 TWD310.49800 BRL
5000 TWD776.24500 BRL
10000 TWD1552.49000 BRL