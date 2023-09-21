دولار أمريكي إلى دولار تايواني جديد

تحويل USD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
32094 twd

1.00000 USD = 32.09400 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:26 UTC
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USD إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار تايواني جديد
1 USD32.09400 TWD
5 USD160.47000 TWD
10 USD320.94000 TWD
20 USD641.88000 TWD
50 USD1604.70000 TWD
100 USD3209.40000 TWD
250 USD8023.50000 TWD
500 USD16047.00000 TWD
1000 USD32094.00000 TWD
2000 USD64188.00000 TWD
5000 USD160470.00000 TWD
10000 USD320940.00000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار أمريكي
1 TWD0.03116 USD
5 TWD0.15579 USD
10 TWD0.31159 USD
20 TWD0.62317 USD
50 TWD1.55793 USD
100 TWD3.11585 USD
250 TWD7.78963 USD
500 TWD15.57925 USD
1000 TWD31.15850 USD
2000 TWD62.31700 USD
5000 TWD155.79250 USD
10000 TWD311.58500 USD