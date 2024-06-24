1 دولار أمريكي إلى دولار تايواني جديد

تحويل USD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
32.34 twd

$1.000 USD = NT$32.34 TWD

Mid-market exchange rate at 03:00
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64211.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8460.981116.59410.6830.5785.30113.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار تايواني جديد
1 USD٣٢٫٣٤٢٥٠ TWD
5 USD١٦١٫٧١٢٥٠ TWD
10 USD٣٢٣٫٤٢٥٠٠ TWD
20 USD٦٤٦٫٨٥٠٠٠ TWD
50 USD١٬٦١٧٫١٢٥٠٠ TWD
100 USD٣٬٢٣٤٫٢٥٠٠٠ TWD
250 USD٨٬٠٨٥٫٦٢٥٠٠ TWD
500 USD١٦٬١٧١٫٢٥٠٠٠ TWD
1000 USD٣٢٬٣٤٢٫٥٠٠٠٠ TWD
2000 USD٦٤٬٦٨٥٫٠٠٠٠٠ TWD
5000 USD١٦١٬٧١٢٫٥٠٠٠٠ TWD
10000 USD٣٢٣٬٤٢٥٫٠٠٠٠٠ TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار أمريكي
1 TWD٠٫٠٣٠٩٢ USD
5 TWD٠٫١٥٤٦٠ USD
10 TWD٠٫٣٠٩١٩ USD
20 TWD٠٫٦١٨٣٨ USD
50 TWD١٫٥٤٥٩٦ USD
100 TWD٣٫٠٩١٩١ USD
250 TWD٧٫٧٢٩٧٨ USD
500 TWD١٥٫٤٥٩٥٥ USD
1000 TWD٣٠٫٩١٩١٠ USD
2000 TWD٦١٫٨٣٨٢٠ USD
5000 TWD١٥٤٫٥٩٥٥٠ USD
10000 TWD٣٠٩٫١٩١٠٠ USD