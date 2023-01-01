ين ياباني إلى دولار تايواني جديد

تحويل JPY إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٢٬١٨٠٫٠١ twd

1.00000 JPY = 0.21800 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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JPY إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066188.62971.4371.661110.9637518.3251
1GBP1.153611.22985102.2431.657711.916251.1117821.1398
1USD0.9380.813107183.13451.34791.558120.903917.1889
1INR0.01128290.009780620.012028710.01621350.01874210.01087270.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار تايواني جديد
100 JPY21.80010 TWD
1000 JPY218.00100 TWD
1500 JPY327.00150 TWD
2000 JPY436.00200 TWD
3000 JPY654.00300 TWD
5000 JPY1090.00500 TWD
5400 JPY1177.20540 TWD
10000 JPY2180.01000 TWD
15000 JPY3270.01500 TWD
20000 JPY4360.02000 TWD
25000 JPY5450.02500 TWD
30000 JPY6540.03000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / ين ياباني
1 TWD4.58713 JPY
5 TWD22.93565 JPY
10 TWD45.87130 JPY
20 TWD91.74260 JPY
50 TWD229.35650 JPY
100 TWD458.71300 JPY
250 TWD1146.78250 JPY
500 TWD2293.56500 JPY
1000 TWD4587.13000 JPY
2000 TWD9174.26000 JPY
5000 TWD22935.65000 JPY
10000 TWD45871.30000 JPY