شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار تايواني جديد

تحويل ILS إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٨٬٤٢٧٫٨٥ twd

1.00000 ILS = 8.42785 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:5 UTC
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ILS إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.6291.437971.659640.962318.3069
1GBP1.153211.2294102.21.658151.913761.1097321.11
1USD0.937950.813405183.131.348751.556660.902617.171
1INR0.0112830.009784730.012029410.01622460.01872560.01085770.206556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار تايواني جديد
1 ILS8.42785 TWD
5 ILS42.13925 TWD
10 ILS84.27850 TWD
20 ILS168.55700 TWD
50 ILS421.39250 TWD
100 ILS842.78500 TWD
250 ILS2106.96250 TWD
500 ILS4213.92500 TWD
1000 ILS8427.85000 TWD
2000 ILS16855.70000 TWD
5000 ILS42139.25000 TWD
10000 ILS84278.50000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Israeli New Sheqel
1 TWD0.11865 ILS
5 TWD0.59327 ILS
10 TWD1.18654 ILS
20 TWD2.37308 ILS
50 TWD5.93270 ILS
100 TWD11.86540 ILS
250 TWD29.66350 ILS
500 TWD59.32700 ILS
1000 TWD118.65400 ILS
2000 TWD237.30800 ILS
5000 TWD593.27000 ILS
10000 TWD1186.54000 ILS