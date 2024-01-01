10 دولار تايواني جديد إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TWD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10 twd
1.16 ils

1.000 TWD = 0.1165 ILS

Mid-market exchange rate at 20:06
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD1١٫٣٣٢٠٫٧٨٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٧٫٨٢٤١٤٧٫٦٧٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1٠٫٥٨٧١٫٠١٣١٫١٣٧٥٫٨٧٣١١٠٫٨٥٥٠٫٦٨٧
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٠٤1١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٠٫٠٠٩١٨٨٫٩٢٨١٫١٧١
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧٠٫٥٧٩1١٫١٢٢٥٫٧٩٩١٠٩٫٤٥٨٠٫٦٧٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Israeli New Sheqel
1 TWD٠٫١١٦٤٦ ILS
5 TWD٠٫٥٨٢٢٨ ILS
10 TWD١٫١٦٤٥٥ ILS
20 TWD٢٫٣٢٩١٠ ILS
50 TWD٥٫٨٢٢٧٥ ILS
100 TWD١١٫٦٤٥٥٠ ILS
250 TWD٢٩٫١١٣٧٥ ILS
500 TWD٥٨٫٢٢٧٥٠ ILS
1000 TWD١١٦٫٤٥٥٠٠ ILS
2000 TWD٢٣٢٫٩١٠٠٠ ILS
5000 TWD٥٨٢٫٢٧٥٠٠ ILS
10000 TWD١٬١٦٤٫٥٥٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار تايواني جديد
1 ILS٨٫٥٨٧٠١ TWD
5 ILS٤٢٫٩٣٥٠٥ TWD
10 ILS٨٥٫٨٧٠١٠ TWD
20 ILS١٧١٫٧٤٠٢٠ TWD
50 ILS٤٢٩٫٣٥٠٥٠ TWD
100 ILS٨٥٨٫٧٠١٠٠ TWD
250 ILS٢٬١٤٦٫٧٥٢٥٠ TWD
500 ILS٤٬٢٩٣٫٥٠٥٠٠ TWD
1000 ILS٨٬٥٨٧٫٠١٠٠٠ TWD
2000 ILS١٧٬١٧٤٫٠٢٠٠٠ TWD
5000 ILS٤٢٬٩٣٥٫٠٥٠٠٠ TWD
10000 ILS٨٥٬٨٧٠٫١٠٠٠٠ TWD