دولار تايواني جديد إلى يورو

تحويل TWD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
28.01 eur

NT$1.000 TWD = €0.02801 EUR

Mid-market exchange rate at 02:37
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TWD إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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EUR

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.340.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.7880.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94710.334191.2431.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3480.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / اليورو
1 TWD٠٫٠٢٨٠١ EUR
5 TWD٠٫١٤٠٠٤ EUR
10 TWD٠٫٢٨٠٠٨ EUR
20 TWD٠٫٥٦٠١٥ EUR
50 TWD١٫٤٠٠٣٩ EUR
100 TWD٢٫٨٠٠٧٧ EUR
250 TWD٧٫٠٠١٩٣ EUR
500 TWD١٤٫٠٠٣٨٥ EUR
1000 TWD٢٨٫٠٠٧٧٠ EUR
2000 TWD٥٦٫٠١٥٤٠ EUR
5000 TWD١٤٠٫٠٣٨٥٠ EUR
10000 TWD٢٨٠٫٠٧٧٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار تايواني جديد
1 EUR٣٥٫٧٠٤٤٠ TWD
5 EUR١٧٨٫٥٢٢٠٠ TWD
10 EUR٣٥٧٫٠٤٤٠٠ TWD
20 EUR٧١٤٫٠٨٨٠٠ TWD
50 EUR١٬٧٨٥٫٢٢٠٠٠ TWD
100 EUR٣٬٥٧٠٫٤٤٠٠٠ TWD
250 EUR٨٬٩٢٦٫١٠٠٠٠ TWD
500 EUR١٧٬٨٥٢٫٢٠٠٠٠ TWD
1000 EUR٣٥٬٧٠٤٫٤٠٠٠٠ TWD
2000 EUR٧١٬٤٠٨٫٨٠٠٠٠ TWD
5000 EUR١٧٨٬٥٢٢٫٠٠٠٠٠ TWD
10000 EUR٣٥٧٬٠٤٤٫٠٠٠٠٠ TWD