500 يوان صيني إلى دولار تايواني جديد

تحويل CNY إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

500 cny
2,260.68 twd

¥1.000 CNY = NT$4.521 TWD

Mid-market exchange rate at 10:40
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CNY إلى TWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51583.9581.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10461.1870.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65591.721.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار تايواني جديد
1 CNY٤٫٥٢١٣٦ TWD
5 CNY٢٢٫٦٠٦٨٠ TWD
10 CNY٤٥٫٢١٣٦٠ TWD
20 CNY٩٠٫٤٢٧٢٠ TWD
50 CNY٢٢٦٫٠٦٨٠٠ TWD
100 CNY٤٥٢٫١٣٦٠٠ TWD
250 CNY١٬١٣٠٫٣٤٠٠٠ TWD
500 CNY٢٬٢٦٠٫٦٨٠٠٠ TWD
1000 CNY٤٬٥٢١٫٣٦٠٠٠ TWD
2000 CNY٩٬٠٤٢٫٧٢٠٠٠ TWD
5000 CNY٢٢٬٦٠٦٫٨٠٠٠٠ TWD
10000 CNY٤٥٬٢١٣٫٦٠٠٠٠ TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Chinese Yuan RMB
1 TWD٠٫٢٢١١٧ CNY
5 TWD١٫١٠٥٨٧ CNY
10 TWD٢٫٢١١٧٣ CNY
20 TWD٤٫٤٢٣٤٦ CNY
50 TWD١١٫٠٥٨٦٥ CNY
100 TWD٢٢٫١١٧٣٠ CNY
250 TWD٥٥٫٢٩٣٢٥ CNY
500 TWD١١٠٫٥٨٦٥٠ CNY
1000 TWD٢٢١٫١٧٣٠٠ CNY
2000 TWD٤٤٢٫٣٤٦٠٠ CNY
5000 TWD١٬١٠٥٫٨٦٥٠٠ CNY
10000 TWD٢٬٢١١٫٧٣٠٠٠ CNY