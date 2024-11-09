Чешские кроны в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте CZK в TWD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = NT$1,362 TWD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к TWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TWD
1 CZK в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,39021,4285
Низкий1,36231,3623
В среднем1,37581,3994
Изменение-1.97%-2.74%
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Соотношение 1 CZK к TWD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к TWD составил 1,3902, а минимальный — 1,3623. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3758. Изменение курса CZK к TWD в процентном соотношении составило -1.97.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к TWD составил 1,4285, а минимальный — 1,3623. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3994. Изменение курса CZK к TWD в процентном соотношении составило -2.74.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Новый тайваньский доллар
1 CZK1,36226 TWD
5 CZK6,81130 TWD
10 CZK13,62260 TWD
20 CZK27,24520 TWD
50 CZK68,11300 TWD
100 CZK136,22600 TWD
250 CZK340,56500 TWD
500 CZK681,13000 TWD
1000 CZK1 362,26000 TWD
2000 CZK2 724,52000 TWD
5000 CZK6 811,30000 TWD
10000 CZK13 622,60000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Чешская крона
1 TWD0,73407 CZK
5 TWD3,67036 CZK
10 TWD7,34072 CZK
20 TWD14,68144 CZK
50 TWD36,70360 CZK
100 TWD73,40720 CZK
250 TWD183,51800 CZK
500 TWD367,03600 CZK
1000 TWD734,07200 CZK
2000 TWD1 468,14400 CZK
5000 TWD3 670,36000 CZK
10000 TWD7 340,72000 CZK