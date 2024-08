Tšekin koruna (CZK)

Tšekin koruna on Tšekin tasavallan virallinen valuutta. Koruna tarkoittaa tšekiksi kruunua, ja Tšekin korunaa kutsutaankin englannin kielellä usein Tšekin kruunuksi ("crown"). Tšekin korunan koodi on CZK ja symboli Kč, ja symboli sijoitetaan aina arvon jälkeen (esim. 5 Kč). Koruna on jaettu 100 haléřůun (lyhennettynä 'h'), jonka yksikkömuoto on haléř. (Kuitenkin inflaatiosta johtuen haléř-kolikkoja ei enää lyödä.) Tšekin koruna on fiat-rahaa, eikä sen arvo ole sidottu euroon tai kultaan.