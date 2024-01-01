Чешские кроны в саудовские риялы

Сконвертируйте CZK в SAR по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = SR0,1593 SAR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к SAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SAR
1 CZK в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16230,1677
Низкий0,15910,1591
В среднем0,16110,1640
Изменение-1.67%-1.83%
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Соотношение 1 CZK к SAR

За последние 30 дней максимальный курс CZK к SAR составил 0,1623, а минимальный — 0,1591. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1611. Изменение курса CZK к SAR в процентном соотношении составило -1.67.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к SAR составил 0,1677, а минимальный — 0,1591. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1640. Изменение курса CZK к SAR в процентном соотношении составило -1.83.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Саудовский риял
1 CZK0,15930 SAR
5 CZK0,79650 SAR
10 CZK1,59299 SAR
20 CZK3,18598 SAR
50 CZK7,96495 SAR
100 CZK15,92990 SAR
250 CZK39,82475 SAR
500 CZK79,64950 SAR
1000 CZK159,29900 SAR
2000 CZK318,59800 SAR
5000 CZK796,49500 SAR
10000 CZK1 592,99000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Чешская крона
1 SAR6,27751 CZK
5 SAR31,38755 CZK
10 SAR62,77510 CZK
20 SAR125,55020 CZK
50 SAR313,87550 CZK
100 SAR627,75100 CZK
250 SAR1 569,37750 CZK
500 SAR3 138,75500 CZK
1000 SAR6 277,51000 CZK
2000 SAR12 555,02000 CZK
5000 SAR31 387,55000 CZK
10000 SAR62 775,10000 CZK