Евро в саудовские риялы

Сконвертируйте EUR в SAR по реальному обменному курсу

1 000 eur
4 092,42 sar

€1,000 EUR = SR4,092 SAR

Среднерыночный курс в 14:46
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1 EUR в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,09244,0924
Низкий4,00653,9964
В среднем4,04664,0448
Изменить1.57%2.37%
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Соотношение 1 EUR к SAR

За последние 30 дней максимальный курс EUR к SAR составил 4,0924, а минимальный — 4,0065. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,0466. Изменение курса EUR к SAR в процентном соотношении составило 1.57.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к SAR составил 4,0924, а минимальный — 3,9964. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,0448. Изменение курса EUR к SAR в процентном соотношении составило 2.37.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,3783,621,485156,5453,929
1 GBP1,29811,1481,778108,5481,928203,2115,1
1 CHF1,1310,87111,54994,5771,68177,0574,443
1 CAD0,730,5620,645161,0481,084114,2872,868

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Как произвести расчет конвертации из евро в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Саудовский риял
1 EUR4,09242 SAR
5 EUR20,46210 SAR
10 EUR40,92420 SAR
20 EUR81,84840 SAR
50 EUR204,62100 SAR
100 EUR409,24200 SAR
250 EUR1 023,10500 SAR
500 EUR2 046,21000 SAR
1000 EUR4 092,42000 SAR
2000 EUR8 184,84000 SAR
5000 EUR20 462,10000 SAR
10000 EUR40 924,20000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Евро
1 SAR0,24435 EUR
5 SAR1,22177 EUR
10 SAR2,44354 EUR
20 SAR4,88708 EUR
50 SAR12,21770 EUR
100 SAR24,43540 EUR
250 SAR61,08850 EUR
500 SAR122,17700 EUR
1000 SAR244,35400 EUR
2000 SAR488,70800 EUR
5000 SAR1 221,77000 EUR
10000 SAR2 443,54000 EUR