Австралийские доллары в саудовские риялы

Сконвертируйте AUD в SAR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = SR2,469 SAR

Среднерыночный курс в 19:49
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График изменения обменного курса AUD к SAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SAR
1 AUD в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,53562,5954
Низкий2,46362,4636
В среднем2,49592,5218
Изменение-2.09%0.08%
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Соотношение 1 AUD к SAR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к SAR составил 2,5356, а минимальный — 2,4636. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4959. Изменение курса AUD к SAR в процентном соотношении составило -2.09.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к SAR составил 2,5954, а минимальный — 2,4636. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,5218. Изменение курса AUD к SAR в процентном соотношении составило 0.08.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3950,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9461,2052,168197,2041,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39211,798163,621,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Саудовский риял
1 AUD2,46916 SAR
5 AUD12,34580 SAR
10 AUD24,69160 SAR
20 AUD49,38320 SAR
50 AUD123,45800 SAR
100 AUD246,91600 SAR
250 AUD617,29000 SAR
500 AUD1 234,58000 SAR
1000 AUD2 469,16000 SAR
2000 AUD4 938,32000 SAR
5000 AUD12 345,80000 SAR
10000 AUD24 691,60000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Австралийский доллар
1 SAR0,40500 AUD
5 SAR2,02498 AUD
10 SAR4,04996 AUD
20 SAR8,09992 AUD
50 SAR20,24980 AUD
100 SAR40,49960 AUD
250 SAR101,24900 AUD
500 SAR202,49800 AUD
1000 SAR404,99600 AUD
2000 SAR809,99200 AUD
5000 SAR2 024,98000 AUD
10000 SAR4 049,96000 AUD