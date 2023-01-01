10 саудовских риялов в евро

Сконвертируйте SAR в EUR по реальному обменному курсу

10 sar
2.50 eur

1.00000 SAR = 0.25014 EUR

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SAR к EUR

1 мин. назад 1 SAR → 0 EUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовских риялов

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Евро
1 SAR0.25014 EUR
5 SAR1.25070 EUR
10 SAR2.50140 EUR
20 SAR5.00280 EUR
50 SAR12.50700 EUR
100 SAR25.01400 EUR
250 SAR62.53500 EUR
500 SAR125.07000 EUR
1000 SAR250.14000 EUR
2000 SAR500.28000 EUR
5000 SAR1250.70000 EUR
10000 SAR2501.40000 EUR
Обменные курсы Евро / Саудовский риял
1 EUR3.99776 SAR
5 EUR19.98880 SAR
10 EUR39.97760 SAR
20 EUR79.95520 SAR
50 EUR199.88800 SAR
100 EUR399.77600 SAR
250 EUR999.44000 SAR
500 EUR1998.88000 SAR
1000 EUR3997.76000 SAR
2000 EUR7995.52000 SAR
5000 EUR19988.80000 SAR
10000 EUR39977.60000 SAR