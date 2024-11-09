Чешские кроны в угандийские шиллинги

Сконвертируйте CZK в UGX по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = Ush155,2 UGX

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 CZK в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий158,5040165,9490
Низкий155,2300155,2300
В среднем157,1906161,3411
Изменение-1.94%-3.65%
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Соотношение 1 CZK к UGX

За последние 30 дней максимальный курс CZK к UGX составил 158,5040, а минимальный — 155,2300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 157,1906. Изменение курса CZK к UGX в процентном соотношении составило -1.94.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к UGX составил 165,9490, а минимальный — 155,2300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 161,3411. Изменение курса CZK к UGX в процентном соотношении составило -3.65.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Угандийский шиллинг
1 CZK155,23000 UGX
5 CZK776,15000 UGX
10 CZK1 552,30000 UGX
20 CZK3 104,60000 UGX
50 CZK7 761,50000 UGX
100 CZK15 523,00000 UGX
250 CZK38 807,50000 UGX
500 CZK77 615,00000 UGX
1000 CZK155 230,00000 UGX
2000 CZK310 460,00000 UGX
5000 CZK776 150,00000 UGX
10000 CZK1 552 300,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Чешская крона
1 UGX0,00644 CZK
5 UGX0,03221 CZK
10 UGX0,06442 CZK
20 UGX0,12884 CZK
50 UGX0,32210 CZK
100 UGX0,64421 CZK
250 UGX1,61051 CZK
500 UGX3,22103 CZK
1000 UGX6,44205 CZK
2000 UGX12,88410 CZK
5000 UGX32,21025 CZK
10000 UGX64,42050 CZK